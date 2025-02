Alessia Zini casara dell’anno, il miglior Parmigiano Reggiano: “La mia rivincita in un settore maschile”

Reggio Emilia, 6 febbraio 2025 – La regina del Parmigiano Reggiano. È di una casara il miglior ‘24 mesi’ dell’anno. La reggiana Alessia Zini del caseificio di Varana di Serramazzoni, nell’Appennino modenese, è stata incoronata martedì sera a Londra dalla giuria internazionale del ‘Casello d’oro Awards’, il premio – giunto alla seconda edizione dopo la première a Parigi nel 2023 – dedicato ai 13 caseifici vincitori dei cosiddetti palii, andati in scena durante l’anno appena andato in rassegna. Una sorta di Champions League del re dei formaggi, nella quale Alessia ha trionfato sciogliendosi in lacrime facendo l’en plein in due categorie su due: miglior struttura e miglior profilo aromatico.

Alessia, ha sbaragliato tutti i suoi colleghi uomini...

“Mi odieranno ancora di più oggi, ma lo dico: non c’è niente da fare, noi donne abbiamo una marcia in più. Siamo più scrupolose e attente ai dettagli, ecco perché il mio formaggio è tra i migliori”.

È la sua rivalsa?

“Sì, sono orgogliosa di essere riuscita a dimostrare qualcosa di grande in un mestiere che è prettamente maschile. E poi sono mamma di tre figli: Nicholas, 20 anni, Giulia, 11 e Maya, 9. Ho avuto tanta passione, determinazione, forza di volontà e passione. E diciamolo: sono tosta”.

Quindi discriminazioni e battutine sempre rispedite al mittente?

“Seppur non siano mai sfociate in esagerazione, ne ho sentite tante: ’Ma sarà all’altezza?’ o peggio ’Ma sta con qualche socio?’. In tutti i settori purtroppo se ne sentono ancora verso noi donne, ma in questo un po’ di più. E siamo ancora troppo poche: solo tre casare in tutto il Consorzio. Però ho sempre preferito i fatti e il lavoro alle parole”.

Lei è figlia d’arte...

“Sono cresciuta in mezzo alle vasche del latte. Mio padre Tiziano è stato un casaro per tutta la vita. Io e la mia famiglia abbiamo fatto una decina di traslochi, ci spostavamo a seconda del caseificio in cui andava a lavorare. Da piccola ho odiato questo mestiere, proprio perché non mi sono potuta godere papà. Poi da ragazzina ho cominciato ad aiutarlo e mi sono innamorata di questo lavoro. E questi premi”.

Ha cambiato addirittura provincia per la passione di produrre Parmigiano Reggiano.

“Sono nata a Castelnovo Monti e sono cresciuta tra Casina e Rivalta. Poi nel 2014 cercavano un casaro a Varana di Serramazzoni, ho rilevato l’attività e due anni dopo siamo stati assorbiti dalla cooperativa ‘4 Madonne Caseificio dell’Emilia’ di cui sono una dipendente. E poi nel modenese ho conosciuto il mio compagno nonché padre dei miei figli...”.

Che lavora fa?

“Agricoltore. Ha una stalla e porta il latte alla mia cooperativa, ma nella sede di Lesignana e non nel mio stabilimento così non ci sono conflitti d’interesse e non litighiamo (ride, ndr)”.

Varana è un paesino di 200 abitanti dove il caseificio è praticamente tutto.

“Esatto, ci siamo noi, un paio di botteghe e la scuola. Altrimenti la frazione sarebbe quasi morta. È anche questa la bellezza del Parmigiano Reggiano. Siamo un luogo. Sforniamo 30 forme al giorno tra bio, vacche rosse e prodotto di montagna. Facciamo ancora il formaggio col metodo tradizionale più puro e semplice: artigianalità, salatoio, vasche a immersione... Un mondo antico dove conserviamo la storia”.

A proposito di storia, è stata premiata al British Museum...

“Inimmaginabile. Solo adesso mi sto rendendo conto di quanto il Parmigiano Reggiano sia conosciuto in tutto il mondo. Sono fiera di contribuire alla produzione e orgogliosa di far parte del Consorzio, una grande famiglia”.