Alfabetizzazione digitale (avanzata), incontri a Campagnola

Vuoi iscriverti a Spid ma non sai come fare? Non sai come funziona il Fascicolo sanitario? Non sai usare il computer o lo smartphone? Hai problemi con la posta elettronica? Ti aiuta il Comune di Campagnola, con due incontri gratuiti dedicati al digitale.

Nell’ambito delle attività del Pnrr promosse dalla Regione Emilia-Romagna, con interventi che mirano a rafforzare le competenze digitali dei cittadini, vengono promossi due incontri gratuiti per spiegare le principali funzionalità di pc e smartphone. Gli incontri si svolgeranno venerdì 16 e venerdì 23 maggio alla sala Tirelli della biblioteca comunale, con ingresso da piazza Roma, dalle 16,30 alle 18. La partecipazione è libera, senza prenotazione.

L’incontro di venerdì 16 verte principalmente sui primi elementi di conoscenza del pc ed affronta argomenti come la gestione delle e-mail, il modo per effettuare ricerche on line, illustrando alcuni dei siti al servizio del cittadino. Il secondo appuntamento si concentra sullo smartphone e sulle conoscenze per utilizzarlo al meglio, spiegando i principali strumenti e applicazioni. Per informazioni: tel. 0522-699844.