Alfabetizzazione informatica con ‘Digitale facile’

Al via corsi, a partecipazione gratuita, per apprendere le nozioni di informativa, specializzandosi nell’uso dei servizi online. Il corso, aperto a tutti, s’intitola ‘Digitale facile’, della durata di quattro ore, che permette di gestire l’identità digitale e i servizi pubblici online in modo semplice e pratico. Si affianca al servizio ’Digitale facile in Emilia-Romagna’, attivo da quasi un anno nei Comuni di Boretto, Guastalla, Novellara e Reggiolo, dove sono aperti Punti di facilitazione digitale.

Il corso propone notazioni sull’identità digitale, su Spid e Cie, servizi pubblici online, permettendo di acquisire competenze digitali di base per la vita di tutti i giorni, utilizzare i servizi online in modo autonomo e consapevole, proteggere l’identità digitale da truffe e pericoli. Le lezioni si svolgono a Guastalla, alla biblioteca comunale, il 19 e 25 febbraio dalle 14,30, alla biblioteca di Boretto il 20 e 27 febbraio dalle 15,30, in biblioteca a Reggiolo il 22 febbraio e l’1 marzo alle 10,30, a Novellara alla sala civica della biblioteca il 15 marzo e 12 aprile dalle 10 alle 12. Per iscriversi occorre scrivere un messaggio whatsapp al numero 375-9010406 oppure una mail a bassareggiana@labaperti.it.