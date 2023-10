Alfio, Delfo, l’Alberta. Una commedia tutta da ridere

Al Novecento di Cavriago stasera alle 21, in sala Rossa, sbarca la comicità dialettale con "Alfio, Delfo e l’Alberta. Duu campanoun e ‘na serta", messa in scena dalla compagnia Artemisia Teater di Reggio. Alfio e Delfo sono una coppia di amici che vivono insieme, proprio come marito e moglie. Delfo è l’uomo di casa e Alfio, di conseguenza, la donna: naturalmente solo per quanto riguarda i compiti gestionali della casa. Quindi è un tranquillo ménage familiare, fino a quando, improvvisamente, arriva l’Alberta, vecchia fiamma di Alfio, che avanza pretese nei confronti dell’ex cercando di approfittare del buon cuore di Alfio. Per fortuna, l’amicizia che lega i due, riuscirà, alla fine, a distruggere i subdoli piani dell’Alberta...

La rassegna dialettale al Novecento prosegue il 9 novembre con "Al burdel. Dal dièvel a l’acqua sànta" di Silvano Morini e con la Compagnia Teatro Nuovo di Scandiano. Informazioni: tel. 0522-372015 oppure www.multisala900.it.