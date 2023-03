Alfonso smentisce il pm Pennisi "Non avremmo avuto problemi a indagare politici di centrosinistra"

di Alessandra Codeluppi

"Escludo nella maniera più assoluta che i due fossero in contrasto per quanto riguarda la posizione di personaggi politici del centrosinistra. Sicuramente non furono in contrasto per l’iscrizione e le contestazioni nei confronti di Giovanni Paolo Bernini (esponente di Forza Italia, ex assessore comunale a Parma, ndr). Ero comunque io a dirigere la Procura e non avrei avuto alcun problema a indagare politici di centrosinistra".

I due a cui si riferiva Roberto Alfonso - a capo della Procura ordinaria di Bologna dal dicembre 2009 al luglio 2015, e anche di quella Antimafia nella stessa città - sono Marco Mescolini, che fu pm della Dda prima di diventare procuratore capo di Reggio (poi trasferito dal Csm) e Roberto Pennisi. Quest’ultimo è stato pm nella Procura nazionale antimafia e, tra il 2012 e il 2013, in servizio a Bologna, dove si occupò, così come Mescolini, dell’inchiesta di ‘ndrangheta ‘Aemilia’. Alfonso parlò dei rapporti tra Mescolini e Pennisi, quando venne sentito, l’11 maggio 2021, negli uffici della Direzione nazionale antimafia.

La ricostruzione di Alfonso risulta opposta rispetto a quanto ha dichiarato Pennisi in un’intervista uscita martedì sul Giornale: "Certi comportamenti del collega Mescolini allora ritenni che fossero dovuti alla sua incapacità di comprendere. Col senno di poi, mi sono dato spiegazioni diverse". Secondo Pennisi, "su Bernini non c’erano elementi per chiedere la custodia cautelare in carcere. Lo scrissi - ha detto Pennisi -. Ma la mia applicazione a Bologna non fu rinnovata e la Procura chiese il suo arresto".

Bernini fu imputato in ‘Aemilia’: inizialmente la Dda chiese il carcere per concorso esterno alla mafia e poi per per voto di scambio, richiesta respinta dal gip e dal Riesame. Al processo, dove scelse il rito abbreviato, fu prosciolto: l’accusa fu derubricata in corruzione elettorale e poi dichiarata prescritta.

Giuseppe Pagliani, ex consigliere comunale di Forza Italia, è stato assolto in ‘Aemilia’ dopo un lungo iter processuale dall’accusa di concorso esterno alla mafia. Dopo aver letto Pennisi, ha commentato su Facebook: "Avevamo ragione su tutta la linea. Ora lo attesta uno dei più importanti magistrati dell’antimafia. Mi hanno rubato sette anni e mezzo di vita senza alcun motivo. Vergogna".

Nell’intervista Pennisi ha anche detto che la lettera inviata da Pasquale Brescia, condannato in ‘Aemilia’ per mafia, al sindaco Luca Vecchi "era l’indice di qualcosa che avrebbe potuto essere svelato, ma non è stato svelato". Brescia è stato condannato a 6 mesi, confermati dalla Cassazione, per minacce al primo cittadino.

Alfonso fa riferimento a qualche disguido sorto su ‘Aemilia’, durante la direzione del procuratore capo Giorgio Grandinetti: "La Procura reggiana eseguì una misura di prevenzione importante verso un imprenditore che era anche nostro indagato. Questo aspetto gettò scompiglio nelle fasi organizzative dell’esecuzione cautelare e ci fece preoccupare sulla sua buona riuscita: secondo me avrebbe meritato almeno un colloquio preliminare. Il mio intento era evitare una diffusione eccessiva della notizia dell’indagine. Tanto per dirne una, ho sempre evitato di coinvolgere nelle indagini la polizia di Stato di Reggio, che sapevamo essere in parte contigua ad ambienti malavitosi (ricordo infatti che fu arrestato l’autista del questore)".