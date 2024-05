Alfredo Cerioli, al secolo partigiano "Brenno", compie cent’anni

Traguardo invidiabile e speciale per Alfredo Cerioli che ha compiuto ieri la bellezza di cent’anni. Reggiano doc ("sono nato nel quartiere Venezia a San Maurizio, ma abito da sempre alla Rosta", ci tiene particolarmente a sottolineare) conosciuto per essere state un importante agente di commercio come rappresentante di tessuti (che riforniva a tante imprese locali per realizzare dai tendaggi alle camicie) girando l’Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche in particolare. Ma anche per la sua partecipazione alla Resistenza da partigiano col nome di battaglia di ’Brenno’, già premiato dall’Anpi con una medaglia al valore. Alfredo ieri mattina è stato festeggiato con un partecipato brindisi dal figlio Roberto, dal nipote Corrado e dagli amici all’Antico Caffè del Teatro di via Crispi, nel cuore di Reggio, dove abitualmente si trova tutte le mattine ("prendo il taxi e vengo in centro", dice) a fare colazione e leggere i giornali. Tifoso sfegatato di Reggiana e Inter. "Conosce tutti i giocatori e le formazioni, sa benissimo chi ha fatto gol", raccontano gli amici rispetto alla sua grande lucidità mentale e di memoria. "Il segreto per arrivare a quest’età? Essere delle persone oneste. Stamattina (ieri, ndr) mi hanno chiamato gli ex fornitori per farmi gli auguri. È il regalo più bello, significa che ho lavorato bene in questa vita", dice con orgoglio Alfredo mentre alza un calice.

dan. p.