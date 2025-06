Alice Bassoli a Villa Arnò. A Coviolo si fa festa

Nel giardino di Villa Arnò, ad Albinea, spazio alla rassegna letteraria "Il Giallo nel Verde". Oggi alle 18,30 è ospite Alice Bassoli, reggiana, autrice di storie da quanto era bambina e ora diventata scrittrice affermata. Il suo romanzo d’esordio, "La ninnananna degli alberi", è arrivato tra i cinque finalisti del concorso Amazon Storyteller 2022 tra oltre millecinquecento candidature.

• Al centro sociale di via Fratelli Rosselli si svolge "Coviolo in festa", una due giorni con numerosi eventi adatti a partecipanti di tutte le età, con giochi per famiglie dal pomeriggio, stasera la musica con Ram & Maurizio, domani dalle 15,30 animazione con Stefania Gualerzi, prove di tiro con l’arco, in serata torna la musica con Valentino & Andrea Acoustic Event. Attivo servizio di ristorazione.