Alice Bassoli presenta ’Le streghe non dormono’ alla libreria All’Arco

Alle 18 a Librerie.coop All’Arco, Alice Bassoli presenta il suo nuovo libro "Le streghe non dormono". Dialoga con l’autrice Francesca Codeluppi. Una casa diroccata nella golena del Po. Tre ragazzini annoiati, un tentato omicidio. Fin dove si spinge l’odio tra le famiglie di un piccolo paese. La golena: un luogo senza tempo, una terra fertile tra il Po e l’argine che salva dalle inondazioni, ma che in inverno si trasforma in un luogo di nebbie, misterioso e avvolgente. È nel fienile di una casa semidiroccata di golena che Paolo, dodici anni, viene trovato privo di sensi con una profonda ferita alla testa. Con gli amici era andato a giocare sfidando i proprietari, Luigi Morosini, un uomo violento con un debito verso la giustizia, e la moglie Elvira, che nel paese di Fossanera descrivono come una strega, anche se poi non poche donne vanno da lei di nascosto a farsi fare i tarocchi. Gli altri ragazzi non sanno che cosa sia successo, ma non è difficile puntare il dito contro il Morosini. Ingresso libero.