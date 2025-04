Alice canta Battiato. La grande attesa

C’è attesa a Scandiano per l’anteprima nazionale del nuovo tour di Alice canta Battiato nella versione sinfonica Eri con me in programma il 30 maggio nell’ambito di FestivaLove-Innamorati a Scandiano. Una serata d’eccezione gratuita che inaugurerà il cartellone del festival con un evento di altissimo profilo. Sarà proposta la prima assoluta del tour estivo di Alice dedicato a Franco Battiato, nel segno della sua musica visionaria e poetica. Ad accompagnarla, l’Orchestra Filarmonica Italiana con la direzione e il pianoforte di Carlo Guaitoli, storico collaboratore del maestro. L’iniziativa è promossa dal Comune di Scandiano con la collaborazione di Ater Fondazione. "Un’occasione per vivere, nella magia di una piazza sotto le stelle, un incontro tra musica, parola e sentimento", dicono dal Comune.

m. b.