Alice e quella voce che emoziona. Concerto speciale per l’Ematologia

Un concerto straordinario di Alice al Teatro Valli il 28 novembre per celebrare una ricorrenza importante, i 25 anni dell’Ematologia all’Arcispedale Santa Maria Nuova.

Fa tappa a Reggio il live tour 2023 della "musa di Franco Battiato e sua interprete più fedele", sottolinea all’Auditorium Credem Francesco Merli, presidente della Fondazione Grade. Evento scelto per "un traguardo molto significativo – continua il direttore della struttura complessa di Ematologia– perché il reparto si è trovato ad affrontare il tumultuoso sviluppo di questa branca della medicina, dando risposte rapide nelle terapie e nei cambiamenti strutturali. Cerchiamo sempre di coniugare umanità e accoglienza nei confronti del paziente e dei suoi cari con la forte motivazione del personale, e di questo percorso fa parte il Grade".

Il concerto sarà occasione per lo scambio di auguri Natalizi e per raccontare i nuovi progetti di Ematologia, che con il sostegno del Grade e il supporto di Ausl si stanno delineando.

"Il sostegno del Credem è ancora una volta segno di riconoscenza", prosegue Merli. L’ultimo progetto in cui è impegnato Grade è l’ampliamento dell’Ematologia al Core con sei nuovi posti letto, e il sostegno di medici e infermieri che vi opereranno. Progetto da 1 milione e 300 mila euro. Oltre al concerto, Ematologia avrà un momento celebrativo il 1° dicembre, in Auditorium Malaguzzi, dal titolo ‘Le radici e il futuro’.

"Il Grade è un’eccellenza a cui Gruppo Credem è legato da un lungo e saldo rapporto", dichiara Angelo Campani, direttore generale dell’istituto bancario, a cui si aggiunge la direttrice generale dell’Ausl di Reggio, Cristina Marchesi: "Siamo grati per questo concerto. L’investimento che Grade sostiene per l’ampliamento di Ematologia è molto importante, e senza la Fondazione non saremmo stati in grado di farlo. Sei posti letto in più sono un upgrade consistente, e siamo anche alla vigilia dell’introduzione a Reggio delle terapie Car-T. Vorremmo sollecitare ottimismo sul livello della nostra sanità. Abbiamo dei partner che riconoscono l’importanza dei professionisti: ringraziamo Credem anche per avere donato mezzo milione di euro per gli alloggi al personale durante il Covid".

Al Valli, Alice proporrà nuovi brani e grandi successi, nati dalle numerose collaborazioni con Battiato e che hanno scritto insieme, fra cui Per Elisa, I treni di Tozeur e anche i brani che Battiato ha scritto più recentemente per lei, come Veleni e Eri con me, che dà il titolo all’album.

Biglietti da 20 a 45 euro. Info: 0522 458854 o la Fondazione Grade, 0522 295059, whatsapp 375 7225943, info@grade.it.