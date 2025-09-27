Alicia Piazza a processo. La pubblica accusa chiede un anno:: "Diffamò Compagni"

Si è svolta un’agguerrita discussione delle parti nel processo che vede imputata la 53enne Alicia Rickter, modella americana nota anche per essere stata la ‘first lady’ granata. Lei, la moglie di Mike Piazza, ex patron della Reggiana, deve rispondere di diffamazione a mezzo stampa verso Stefano Compagni, imprenditore di Casalgrande che fu presidente (e vice) della società di calcio tra 2015 e 2017, costituito parte civile.

Al centro le dichiarazioni da lei rese tra il 4 e l’8 marzo 2018, condensate in una sua lettera pubblicata su vari siti e in un’intervista su un quotidiano: accuse su spese per la società, per il personale e per il costo dei giocatori, che Compagni ha ritenuto offensive della propria reputazione. Il fascicolo è stato seguito dal pm Isabella Chiesi.

Davanti al giudice Francesca Piergallini, ieri il pm ha chiesto per Rickter un anno di condanna e 500 euro di multa.

L’avvocato Alessandro Carrara, che assiste Compagni, ha domandato un risarcimento corposo: 500mila euro, con provvisionale e pubblicazione della sentenza sui giornali. Il legale ha argomentato sostenendo che vi sia stato un "evidente intento diffamatorio": "Seppur Compagni non sia citato esplicitamente, il riferimento a lui è chiaro e gli sono state addebitate precise condotte quali firme false e azioni fatte di nascosto, senza informare i Piazza".

Carrara rimarca che quando Piazza rilevò la Reggiana "incaricò una società milanese di fare una diligence sulla società granata e gli furono illustrati tutti i problemi economici". Il legale ritiene importante la tempistica: "I testimoni dicono che della gestione inizialmente si occuparono Piazza e l’ad Maurizio Franzone. Poi si fecero i conti e subentrò Alicia, che chiese chiarezza. Ma, anziché preoccuparsi di tutelarsi legalmente rispetto agli amministratori, o di verificare eventuali errori, lei pubblicò quei contenuti incolpando Compagni e dandogli del ladro. Allo stadio la gente lo fermava e gli chiedeva se avesse rubato soldi alla Reggiana, e ha anche avuto difficoltà nel suo settore imprenditoriale".

La società di calcio fallì nel 2018 e poi fu aperto un fascicolo per bancarotta fraudolenta a carico di dieci persone, tra cui i Piazza e Compagni, le cui posizioni sono state tutte archiviate. È partita da quest’aspetto l’arringa dell’avvocato Alessandro Simionato (difensore insieme anatella Minutolo): "Emersero diverse fattispecie possibili di reati, ma il pm valutò che non vi fu dolo nella bancarotta perché in fondo gli indagati scommettevano di riuscire a salvare la società".

Simionato ha ribattuto che la parola "ladro" "non figura nell’imputazione", che alcune frasi "non solo non sono offensive, ma riconducono a fatti emersi pacificamente". Fa l’esempio del budget: "L’ex ad Guido Tamelli sentito come parte offesa disse che non era cambiato. Ma in una mail di allora scrisse ’Warning, è raddoppiato’". Ha poi citato la corrispondenza in cui Franzone e altri così parlavano di Piazza: "Abbiamo trovato la pepita d’oro". E la testimonianza della curatrice fallimentare Maria Domenica Costetti: "Ha riferito di costi lievitati, spese superflue, scelta dei catering più costosi. La Federazione parlò di contratti ai calciatori da serie A". Il legale ha richiamato le firme false di Piazza che sarebbero state apposte in due documenti. E ha ricordato l’impegno della coppia: "Loro misero dentro la Reggiana 11 milioni, cifra di cui Compagni avrebbe dovuto versare la metà, cosa che non accadde".

Ha concluso sostenendo che Richter "esercitò un diritto di critica", chiedendo l’assoluzione e, in subordine, il minimo della pena con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. La sentenza sarà pronunciata in ottobre.