Alimentazione sana: ciò che abbiamo imparato a scuola Contro lo spreco e il commercio dei cibi ’spazzatura’

È possibile alimentarsi in modo corretto? Cosa possiamo fare per rispettare il Pianeta? In classe abbiamo cercato di rispondere a queste domande applicando alcune regole utili alla salute e al Pianeta. Grazie alle attività svolte in classe abbiamo capito che per essere sani è importante alimentarsi in modo corretto, senza mangiare molto o troppo poco. Il cibo è un amico che aiuta l’organismo dandogli ciò di cui ha bisogno. Per far sì che il nostro corpo funzioni bene, è necessario alternare cibi diversi e avere un’alimentazione che comprenda il consumo di tutti i principi nutritivi necessari al nostro organismo in modo equilibrato. I nutrienti alla base di una dieta sana sono: frutta, verdura e cereali in abbondanza, latte e derivati, carne, pesce, uova, legumi e condimenti grassi. Bisogna ridurre il consumo del ‘cibo spazzatura’, cioè degli alimenti come snack e bevande gassate, perché contengono molti zuccheri, grassi e sale e sono poveri di vitamine e sali minerali. Grazie a questi consigli importanti abbiamo capito che la salute può essere buona o cattiva, ma sarà nostra compagna per tutta la vita e, per questo, dobbiamo prendercene cura mantenendoci in movimento ed evitando la sedentarietà anche quando l’età avanza. L’alimentazione varia e il movimento aiutano l’organismo a prevenire diverse malattie che danneggiano il benessere delle persone. Abbiamo appreso anche l’importanza del cibo: comprare il necessario e utilizzarlo interamente. Lo spreco alimentare ha un forte impatto ambientale, per ridurlo e migliorare la salute del pianeta è molto importante riciclare gli avanzi. Con la scuola abbiamo partecipato ad un’attività che valorizza le ricette sostenibili e permette la realizzazione di piatti che utilizzano ciò che avanza in cucina. Quello nella foto è lo "sformato di patate, pecorino e salame", che abbiamo cucinato utilizzando gli alimenti che si trovano abitualmente nel nostro frigorifero e dispensa.

Classe II G