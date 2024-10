Alimentazione scolastica. Oggi formazione online per genitori e insegnanti

Consigli per una alimentazione sana della famiglia ed in particolare dell’igiene. Oggi l’Ausl (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) propone ai genitori ma anche agli insegnanti un momento di formazione on line in cui saranno esposti i principi base che orientano i menù scolastici e alcuni consigli per una alimentazione corretta a casa. Oggi, dalle ore 17 alle 18 collegandosi ad un link che è stato inoltrato a tutte le famiglie della scuola primaria tramite una comunicazione si potrà ascoltare esperti nutrizionisti e porre domande per poter anche coordinare al meglio le preparazioni domestiche con i menù proposti dalla mensa scolastica.