’All in One’: 53mila euro per la sicurezza

CORREGGIOIn arrivo un finanziamento pubblico di 53 mila euro per l’Unione Comuni Pianura Reggiana, del distretto di Correggio, per il progetto "All in One", che prevede pure la formazione del personale in materia di polizia giudiziaria, attraverso un corso di quaranta ore per formare un gruppo di dieci operatori, che possano operare al meglio in caso di comportamenti incivili, passibili di sanzioni amministrative, ed illeciti penali, soprattutto nel caso in cui gli autori siano minorenni. Le risorse consentiranno inoltre di programmare venti servizi specifici appiedati, in orari preserali con slittamenti dei normali orari di servizio, per contrastare i comportamenti incivili nei parchi e nelle principali piazze. Verrà inoltre acquistato un nuovo automezzo ad alimentazione elettrica. Per gli operatori di polizia locale sarà invece previsto un software per mettere in relazione tutte le radio tetra in dotazione con l’applicativo della centrale operativa tramite la tecnologia Swap. Infine, questo progetto prevede di trasferire tutti gli impianti di videosorveglianza all’Unione per realizzare un’unificazione del sistema in ambito distrettuale, in gestione al corpo di polizia locale, creando un solo impianto con un unico software di gestione e un solo contratto di manutenzione. Previsto inoltre un aumento del sistema con altre venti telecamere per consentire di monitorare quelle aree attualmente scoperte ed interessate negli ultimi tempi da episodi di illegalità dove saranno effettuati anche i servizi specifici.

Antonio Lecci