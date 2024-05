All Inclusive per 2, campagna di raccolta fondi per l'inclusione sportiva a Reggio Emilia

È stata presenta ieri pomeriggio nella sala commissioni della Provincia, da sempre al fianco di queste iniziative, ‘All Inclusive per 2 – insieme, alleniamo all’inclusione’ la campagna di raccolta fondi del progetto provinciale All Inclusive Sport, coordinato dal centro di servizio per il volontariato Csv Emilia. L’obiettivo è di raccogliere diecimila euro per offrire a venti giovani reggiani con disabilità un anno di sport, grazie all’affiancamento di altrettanti tutor per l’inclusione.

A sostenerla ci sono anche Lorenzo Uglietti e Matteo Chillo della Unahotels, Lorenzo Libutti (Reggiana) e Veronica Martini, due volte campionessa italiana paralimpica di spada. La campagna è già attiva sulla piattaforma ‘IdeaGinger’ ed è stata lanciata per ridurre le lunghe liste di attesa per gli inserimenti di giovani disabili in società sportive. Tutti possono contribuire: è sufficiente cercare la campagna ‘All Inclusive per 2’ sul sito www.ideaginger.it.

Nella pagina dedicata, si troveranno tutte le indicazioni e tutti i premi per i donatori, differenti in base alla cifra versata. Tra questi premi, arriveranno a breve anche divise e oggetti firmati dai testimonial. Il tempo per aiutare c’è tutto: la campagna si concluderà nella serata del 27 giugno, lo stesso giorno in cui All Inclusive Sport festeggerà la fine della stagione sportiva con un evento aperto a tutti.

Dal 2016 questo progetto permette ai bambini e ai ragazzi con disabilità di scegliere una disciplina sportiva e di allenarsi con i coetanei. Attualmente ‘All Inclusive Sport’ affianca 220 atleti con disabilità in oltre 100 associazioni sportive insieme a 4mila compagni senza disabilità: per i ragazzi, è una preziosa occasione di inclusione e socializzazione per costruire nuovi legami che superino barriere. Il difensore granata Libutti sostiene per il secondo anno il progetto. "E’ un’esperienza bellissima e che porto nel cuore. Io da bimbo ero timido, chiuso, mi isolavo, proprio il mio primo allenatore è stato una figura importante, mi ha accolto e mi ha fatto sentire in famiglia. Lo stesso vale per Reggio e per la Reggiana oggi, ho ricevuto tanto affetto, tanto calore anche quando magari giocavo poco. Devo ringraziare l’ambiente, la città, e sono contento di aiutare un percorso come questo in questo territorio".

f.p.