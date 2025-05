All Inclusive Sport: Raccolta Fondi per l'Inclusione Sportiva delle Persone con Disabilità

Vanta testimonial eccellenti come Matteo Chillo di Pallacanestro Reggiana, Francesco Colombo di Valorugby, Ana Maria Vitelaru, campionessa paralimpica di handbike, e Luca Venturelli, campione di atletica Fisdir, il progetto provinciale ‘All Inclusive Sport’, coordinato dal centro di servizio per il volontariato Csv Emilia. A questo scopo, lancia una campagna di raccolta fondi che rimarrà attiva sino al 30 giugno, con la possibilità di contribuire in tanti modi favorendo l’inclusione della disabilità tramite la pratica sportiva. ‘All Inclusive per Crescere – Includere per Diventare Grandi’ si appoggia alla piattaforma Ideaginger, una delle principali realtà italiane di crowdfunding, e punta a raggiungere quota 13.000 euro entro il 30 giugno. In questo modo, si potrà garantire un tutor in affiancamento a 25 atleti con disabilità, dei 250 già inseriti in tante discipline in società di tutta la provincia, per tutto il prossimo anno sportivo. "Facciamo crescere i ragazzi nell’inclusione, giorno dopo giorno. È così che diventeranno grandi", è l’appello lanciato. "I compagni di squadra sono fondamentali, crei quella famiglia fuori dalla famiglia, come nel basket: una connessione formidabile", rivela Matteo Chillo, mentre Colombo riflette sulle "tante amicizie profonde, valori e famiglia, legami che si rispecchiano nella vita sociale lottando insieme e sacrificandosi per i compagni". Maria Ana Vitelaru, già medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi, è impegnatissima nel "cercare di portare messaggi di positività nella scuola, nello sport e in ospedale" e offre una testimonianza toccante: "Questa è la realizzazione del mio sogno di quando ero bambina. Ho sofferto di bullismo a scuola e cerco di parlarne sempre. Atti che possono rovinare la vita di una persona". Luca Venturelli racconta della sua avventura iniziata giovanissimo, quando "mi è stato diagnosticato l’autismo, e ho dovuto imparare a comunicare. Il primo luogo in cui mi sentivo accettato è stata proprio la palestra, grazie al mio tutor". Il progetto è stato presentato dai campioni sostenitori, e una rappresentanza delle istituzioni, fra cui la vicepresidente della Provincia Francesca Bedogni, le assessore del Comune Annalisa Rabitti e Stefania Bondavalli, la presidente della Fondazione per lo Sport Valeria Prampolini, Eugenia Marè, che coordina All Inclusive Sport, e Cécile Derny, referente del fundraising di Csv Emilia e curatrice della campagna. Come donare? È sufficiente andare su www.ideaginger.it o www.allinclusivesport.it.

Lara Maria Ferrari