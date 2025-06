All Inclusive Sport. Tutti in campo senza nessuna barriera

Centinaia di persone e tanta partecipazione per la festa conclusiva di All Inclusive Sport a Scandiano. L’ultimo atto stagionale del progetto provinciale reggiano di inclusione della disabilità tramite la pratica sportiva, coordinato dal centro di servizio per il volontariato Csv Emilia e capace di coinvolgere oltre 250 giovani e 250 famiglie, è andato in scena nella zona sportiva di Scandiano. La festa ha visto una grande partecipazione. A partire dal gruppo di All Inclusive Sport, composto dallo staff di coordinamento, tutori, atleti, famiglie, allenatori, dirigenti sportivi, addetti sanitari, formatori di tutta la provincia. Numerosi gli amministratori pubblici e i rappresentanti degli enti e delle realtà che sostengono il progetto. Insieme, in un vivace gruppo, si sono messi alla prova nelle varie discipline inclusive sperimentando le diverse proposte sportive. Dal 2016 All Inclusive Sport si occupa di unire sport e disabilità in provincia in un percorso innovativo all’insegna dell’inclusione.

m. b.