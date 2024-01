"All this time", tributo a Police e Sting

Proseguono gli appuntamenti dello "Zaino dell’artista", rassegna di musica e cultura alla Sala Girasole di via Felicità a Fosdondo di Correggio, dove mensilmente si svolgono eventi legati soprattutto al mondo della musica. Stasera è in programma il concerto degli "All This Time" con un tributo ai Police e a Sting. Possibilità di cenare su prenotazione. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0522-692822. L’evento rientra nella rassegna musical-culturale giunta alla sua edizione numero quattordici, patrocinata dal Comune di Correggio, con il ricavato per scopi solidali.