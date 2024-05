Alla biblioteca della Rosta si va alla scoperta dei libri tattili

Nuova tappa della "Taktile Go!", una biblioteca itinerante che raccoglie una selezione di libri tattili, libri d’artista, tablet con e-book accessibili e materiali tiflodidattici, la cui realizzazione permette di raggiungere anche le realtà più periferiche. Oggi l’ultima delle quattro giornate di iniziative, che hanno interessato le biblioteche di Reggio. Dalle 16,45 alla biblioteca Rosta Nuova è in programma "Alla scoperta dei libri tattili per una lettura giocata e condivisa". I libri tattili, nati per le esigenze di bambini con diversa abilità visiva, sono libri per tutti: colorati, accattivanti e con illustrazioni materiche. Se letti e vissuti con trasporto, intelligenza e passione contribuiscono al percorso formativo, arricchiscono il vocabolario e il mondo immaginativo e affettivo del bambino regalando piacevoli momenti di evasione.

Per informazioni:

tel. 0522-585636.