Alla Cantoniera si parla del libro "BARmarcord"

Ecco cosa fare oggi e domani in Appennino. A Marola (Casina), al metano di Frazèra, oggi pomeriggio, "Marola a passo di bimbo", laboratori per bimbi e ragazzi a cura di "Ideanatura" (costo 3 euro, soci gratis, info: 338 6744818). A Casina, alle 21, per "I Martedì alla Cantoniera" a cura di Giovanna Caroli, presentazione del libro "BARmarcord" di Nazzareno Gregori e Stefano Elisetti.

Domani a Casina, in piazza Papa Giovanni XXIII, per il "Mercoledì al Peep", a cura dei commercianti del quartiere, concerto live dei "Sick Naive", inoltre mercatini, gastronomia e intrattenimento. A Castelnovo Monti, in dalle 18 alle 24, "Festa del borgo", con musica, antichi mestieri, foto antiche, intrattenimento. A Gatta, al mulino, alle 21, commedia dialettale "Alfio, Delfo e l’Alberta. Dùu campanòun e ‘na serta", con Antonio Guidetti (info: 349 1206710).

g.s.