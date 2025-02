Alla Caretera bis di Pasquinucci. Tra i baby brilla la figlia di Baldini

Oltre 2000 i partenti della 43ª edizione della Caretera ed Rubéra, manifestazione podistica che si è svolta nel comune di confine, con numerosi atleti d’oltre Secchia, oltre ovviamente ai tanti reggiani. Nella competitiva 300 atleti al via, più 150 nelle gare giovanili: in campo maschile Alessandro Pasquinucci bissa il successo dell’anno scorso, chiudendo in 32’12’’ con soli tre secondi su Fabio Lusuardi, tesserato per la locale Corradini Calcestruzzi. A seguire, Lotfi Gribi dell’Atletica Reggio e poi De Chirico, Taino e Scardovi. Anche tra le ragazze pronostico confermato, col trionfo di Enrica Bottoni (Corradini Rubiera) in 36’’57’’, stavolta per distacco su Caterina Filippi dell’Atletica Reggio (38’32’’), Aurora Imperiale, Malefia Nega, Anna Ofidiani, Diana Del Rio, Matilde Roncaglia e Carlotta Denti. Tra gli allievi, primi Thi Van Claire Diarra e Fabio Bedeschi: cadetti, Gloria Tarasconi e Gabriele Ingrami; ragazzi, Gaia Bolondi su Laura Baldini (figlia di Stefano) e Matteo Bolondi; esordienti, Camilla Bertoldi e Roberto Chiesi; pulcini, Anna Romani e Giorgio Guerzoni; primi passi, Gaia Iori e Sebastiano Pignedoli.