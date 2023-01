Alla Casa della comunità c’è uno sportello amico

Alla casa della comunità di Castellarano è stato attivato il punto unico di accesso socio sanitario (Puass).

Nella struttura, come previsto in occasione dell’inaugurazione avvenuta lo scorso ottobre, il Puass rappresenta un punto cruciale di accesso ai servizi della casa della comunità, di prossimità e di piena integrazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

L’Ausl di Reggio in una nota ha spiegato che il Puass è "un luogo deputato alla facilitazione dell’accesso alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, a garanzia della continuità assistenziale socio-sanitaria e come punto di riferimento per utenti, famiglie, ma anche medici di medicina generale e pediatri di libera scelta o altri specialisti, operatori sanitari, servizi sociali e associazioni di volontariato". Gli operatori del Puass orientano i bisogni sanitari, sociosanitari e sociali degli utenti con una prima valutazione della domanda al fine di indirizzare i cittadini all’interno della rete assistenziale al servizio più idoneo.

Presa in carico da parte dei servizi sociali, facilitazione per attivazione dei presidi e del servizio infermieristico domiciliare, indirizzamento all’iter di accesso ai ricoveri di sollievo e strutture residenziali sono solo alcuni esempi dell’attività compiuta attraverso il Puass.

Gli operatori hanno il compito di rilevare la necessità dell’assistito con conseguente attivazione di tutti i servizi competenti e opportuni.

Il servizio è garantito da due figure professionali, opportunamente formate, infermiere dell’Ausl e assistente sociale dell’Unione Tresinaro Secchia che saranno presenti al piano terra della casa della comunità (area continuità assistenziale-ex guardia medica) di Castellarano dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.

Al servizio si accede senza appuntamento.

Per informazioni telefonare al numero 0522850729.

mat. b.