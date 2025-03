Alla casa di riposo si fa festa con il sindaco. Ionne Zambelli ha compiuto cent’anni

Ionne Zambelli ha raggiunto il traguardo del secolo di vita. Grande festa alla struttura ‘Don Cesare Francia’ di Arceto per il centesimo compleanno di Ionne. Era presente il sindaco scandianese Matteo Nasciuti che ha voluto portare i propri auguri e la vicinanza dell’amministrazione comunale. I festeggiamenti sono stati organizzati dal personale della struttura che ha curato ogni dettaglio coinvolgendo i familiari, gli amici e la comunità di Arceto. La coordinatrice Stefania Guidotti ha espresso, anche a nome di tutto lo staff, la propria gratitudine per la disponibilità e sensibilità dimostrate da Nasciuti: "Abbiamo fatto dell’inclusività e della relazione il pilastro della nostra politica di accoglienza, consentendo ai parenti di visitare i propri cari senza limitazioni d’orario e costruendo insieme a loro progetti condivisi". La cerimonia è terminata con i ringraziamenti rivolti a tutti coloro che hanno reso possibile la festa per la centenaria, dagli operatori ai volontari e ai familiari che sono sempre disponibili per collaborare per garantire benessere e sostegno agli ospiti. Il sindaco ha ribadito l’importanza di valorizzare e sostenere le realtà che, quella di Arceto, contribuiscono a mantenere vivo il senso di comunità, offrendo servizi di qualità e momenti di serenità alle persone anziane.

m. b.