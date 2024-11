Alla Cavallerizza ’The Old Man’. La poesia della fragilità umana

Il Festival Aperto da anni collabora con il Teatro Sociale di Gualtieri a Direction Under 30, dedicato alle Compagnie under 30 della scena teatrale nazionale.

E stasera alle 18 alla Cavallerizza, mette in scena "The Old Man", del collettivo Nanouk, spettacolo che quest’estate ha vinto il Premio della Critica del progetto. Si tratta di una pièce di danza di circa 40 minuti, realizzato dal collettivo nato nel 2021 - dalla collaborazione tra Linda Pasquini, Marianna Basso e Daniel Tosseghini - che esplora la fragilità umana di fronte al peso del passato e dei ricordi. Con The Old Man, agito nei suoi continui snodi da una notevole forza narrativa del gesto, Nanouk ritrae la sospensione tra la nostalgia per ciò che è stato - o meglio, che poteva essere e non è stato - e il desiderio di rinnovamento nel tempo presente.

Lo spettacolo è diviso in due parti, una prima molto materica di presentazione dei personaggi e delle loro interazioni, ed una seconda, dove questi tre soggetti si spogliano delle loro realtà fondendosi nel loro unico corpo. Info: www.iteatri.re.it s.bon.