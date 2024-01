Alla Chocolate Run di Casalgrande oro e bronzo per la Rondoni family

Quasi 2.400 gli iscritti alla Chocolate Run, manifestazione podistica organizzata a Casalgrande dalla locale società della Virtus con devoluzione dell’incasso alle scuole del comune di Casalgrande. Un numero elevato di partecipanti, suddivisi tra non competitivi ed agonistici che hanno percorso i due tragitti di 6 e 10 chilometri. Tra i maschi vince un nome doc, il giovane Federico Rondoni della Corradini Rubiera che in 31’49’’ regola Fabio Ciati dell’Atletica Reggio in 33’37’’ e Taoufik Bazhar.

Tra le donne, successo di Giulia Pasini del Cus Parma che in 37’57’’ stacca Caterina Filippi e Alessia Rondoni, sorella di Federico: un oro e un bronzo, dunque, per la famiglia Rondoni.

Indoor. Due affermazioni per l’Atletica Reggio nel Carrara Indoor, meeting regionale open. Nei 50 femminili, prima assoluta la promessa Greta De Pietri (6’’68 in finale); nei 50 hs allievi, primo Francesco Bigi con 7’’48 in finale.

Ciaspolada. Ottimo piazzamento di Isabella Morlini, prima di categoria, nella 50ª Ciaspolada della Val di Non, corsa di 5 km con le racchette da neve. La poliedrica runner dell’Atletica Reggio ha chiuso al sesto posto assoluto, prima tra le Veterane.

c.l.