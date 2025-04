Alla Corte fanno amicizia gli studenti di 7 Paesi

Il paese ospita in questi giorni ragazze e ragazzi nella magnifica sede della Corte del Castello lo Youth meeting dell’associazione Cisv (Children’s International Summer Villages) di Reggio. L’organizzazione internazionale, affiliata Unesco, vede impegnati 62 Paesi del mondo nella realizzazione di campi tematici per ragazzi dai 10 ai 18 anni. In Italia l’associazione conta 2.300 iscritti. Le attività prevedono un modo naturale di imparare l’inglese e di instaurare amicizie interculturali con persone provenienti da altri Paesi europei o del mondo. Tramite questi contatti è possibile sia apprendere gradualmente anche altre lingue. oltre all’ inglese, perché giorno per giorno si impara a dire "grazie", "ciao", "come stai?", ma confrontarsi su argomenti di rilevanza interculturale e di cittadinanza attiva. A Toano 32 ragazze e ragazzi tra i 12 e 13 anni (giunti da Polonia, Spagna, Svezia, Portogallo, Italia, Francia e Germania) hanno trattato il tema dell’educazione alla pace, tema cardine del Cisv; ma il fulcro della settimana, proprio a ridosso dell’80° anniversario della Liberazione in Italia, è stato il tema della Libertà e il titolo della settimana comunitaria "Free your imagination". Grazie all’abile chef Dorina, che accompagna i ragazzi e lo staff da 11 anni, il programma ha offerto anche la possibilità di realizzare una lezione di pasta fresca, che non è per l’Italia solo cibo ma un elemento di cultura, fratellanza e convivialità.

s.b.