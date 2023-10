Alla Corte Ospitale il drammaturgo iraniano. Hossein Rajabian

Hossein Rajabian è un regista, fotografo e drammaturgo iraniano in esilio. È in Corte Ospitale grazie al programma di residenze d’artista Nora, coordinato dall’Accr (Association des Centres culturels de rencontre, di cui La Corte Ospitale fa parte) con il sostegno del Ministero della Cultura Francese. Il suo status di artista impegnato ha portato alla censura, alla tortura e all’incarcerazione nel suo Paese. In questo periodo di residenza artistica in Corte Ospitale, che durerà alcune settimane, sta lavorando all’adattamento teatrale della sua opera cinematografica ’Creation between two surfaces’ e domani alle 18.30, aprirà le porte della sua sala prove per mostrare alcuni frammenti del suo lavoro.