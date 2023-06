Alla Corte Ospitale in scena "Via del Popolo" Metafora di un mondo che cambia velocemente

Nel chiostro di Corte Ospitale di Rubiera, stasera alle 21,30 va in scena un nuovo appuntamento della rassegna L’Emilia e una notte 2023. È protagonista Saverio La Ruina con "Via del popolo": il racconto dell’appartenenza a un luogo, a una famiglia, a una comunità. Via del Popolo è un tratto di strada di una cittadina del Sud che un tempo brulicava di attività: due uomini percorrono via del Popolo, uno del presente e uno del passato. Il primo impiega 2 minuti, il secondo 30 minuti. È la piccola città italiana a essere cambiata. Biglietto intero 14 euro.