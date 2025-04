Alla Ctl cena e discomusic con Big Bonvi e Silver

Cena e discomusic degli anni d’oro dei locali da ballo reggiani. E’ l’evento in programma stasera, nella vigilia di Pasqua, alla sala Esmeraldo della Ctl di Bagnolo. In programma "Silver e Gold", con la selezione musicale affidata agli storici dj Big Bonvi del Marabù di Villa Cella e Silver del Picchio Rosso di Modena. Una serata, nel pieno delle festività pasquali, che prevede una con gustosa cena, la lotteria a premi con un uovo di Pasqua gigante in palio, unito ad altre sorprese. È consigliato prenotare i posti a disposizione: adesioni già aperte telefonando al 337-584000.

Per una serata gustosa a tavola, ma anche tutta da ballare al ritmo della migliore discomusic, guidati in consolle dai dj Bonvi e Silver, per un evento che vuole ricordare gli anni d’oro della discodance, quando ci si divertiva danzando brani indimenticabili.