Alla Fashion Week la linea con l’attrice Lucy Hale

Ha preso il via ieri la Milano Fashion Week che sta facendo impazzire, come sempre, la città meneghina. La capitale della moda italiana vedrà andare in scena fino a lunedì 26 febbraio le sfilate delle collezioni autunno-inverno 2024/’25, con tante star in front row e nuove tendenze. Il calendario prevede ben 161 appuntamenti: 56 sfilate fisiche, 5 digitali, 67 presentazioni, 7 presentazioni su appuntamento e 26 eventi, più innumerevoli feste. Una maratona fashion per presentare le collezioni donna di prêt-à-porter per l’autunno inverno 2024-’25.

I marchi reggiani della galassia di casa Maramotti hanno diversi momenti in cui saranno protagonisti.

Oggi dalle ore 10 alle 18, stampa specializzata, buyer e ospiti hanno due presentazioni segnate in agenda.

La prima nel negozio di Corso Vittorio Emanuele II 5, sarà possibile vedere la linea Weekend con l’attrice Lucy Hale.

La seconda in piazza Armando Diaz 7, dove Max&Co svelerà la nuova tappa del progetto &Co.llaboration con la capsule Mai., firmata dal creativo inglese Richard Quinn. Verrà lanciata negli store e online da settembre una collezione psichedelica basata sulle fantasie floreali. I capi uniscono i riferimenti alla cinematografia degli anni ‘60 e un’estetica distopica frutto dell’intelligenza artificiale, declinati su tessuti in crêpe de chine dal fascino couture, giacche lunghe e mini coat.

Domani alle 9,30 la linea Max Mara aprirà la giornata al Palazzo del Ghiaccio in via Piranesi 14.

Venerdì doppio appuntamento: dalle ore 10 alle 18 nel quartier generale della griffe reggiana in piazzetta del Liberty 4, toccherà alla presentazione di Marina Rinaldi, creata in collaborazione con lo stilista libanese Zuhair Murad e alle 11,30 è revista la passerella di Sportmax in via Emilio Alemagna 6, presso la Triennale.