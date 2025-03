Alla Festa del Cross tanti ‘big’ reggiani a caccia di medaglie

Tra sabato e domenica si svolge a Cassino la Festa del Cross: in un’unica località, di scena tutti i campionati individuali e per società di corsa campestre a partire dai cadetti per proseguire con juniores, promesse e assoluti. In più si disputa un campionato per società a livello di staffette, sabato in anteprima.

Reggio manda 46 atleti nelle categorie più alte: 24 della Corradini Rubiera, compresi l’azzurra Sara Nestola (foto) e Giuseppe Gravante, 12 dell’Atletica Guastalla Reggiolo, 9 della Self Montanari e Gruzza, uno per l’Atletica Reggio, la Promessa Nicolò Cornali. Tra i cadetti, venti convocati per l’Emilia-Romagna e ben sei sono di società reggiane: per la Corradini Rubiera, Carlotta Lunghi, Gloria Tarasconi, Gabriele Giusti e Gabriele Ingrami; per la Self, Cristian Menozzi; Giuseppe Sacco per l’Atletica Reggio.

La Festa del Cross sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport domenica dalle 10.50 alle 12.20. Le altre gare della domenica in streaming su www.atleticaitaliana.tv.

c.l.