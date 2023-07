Alla festa della birra con le dosi di cocaina

Alla festa della birra con la coca…, non è sfuggito ai carabinieri della stazione di Collagna un uomo di cinquant’anni, reggiano, che si aggirava con fare sospetto fra la gente: sottoposto ai dovuti controlli, è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina ed è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio.

E’ accaduto l’altra sera, verso le 23, durante la festa della birra in corso a Piolo di Ligonchio.

I militari di Collagna – che erano in servizio per svolgere uno dei normali controlli che avvengono durante gli appuntamenti molto frequentati – si sono avvicinati al cinquantenne reggiano che aveva destato sospetto per il suo atteggiamento molto guardingo.

Sottoposto ai dovuti controlli, hanno riscontrato in sua disponibilità delle sostanze stupefacenti: per la precisione, due involucri di cocaina, già confezionati e del peso complessivo di circa cinque grammi.

A seguito della successiva perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri della stazione di Collagna hanno trovato anche il consueto bilancino di precisione.

Per questi motivi e con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, gli stessi carabinieri hanno denunciato il cinquantenne, che è residente in un comune dell’Appennino reggiano.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Settimo Baisi