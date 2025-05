Alla festa di Rolo inaugura il murale

Oggi e domani prosegue la festa "I Primi di Rolo", dedicata a tortelli, gnocchi, cappelletti, maccheroni, risotto, bigoli, gramigna, passatelli… Stasera la musica di 88 Decibel, domani mercatino degli artisti. Informazioni e prenotazioni: tel. 380-7667988. Per l’occasione inaugurato il nuovo murale (foto) alla cucina di Roloinfesta, curato dall’artista Annarita Bellesia. A Campagnola oggi e domani proseguono "Le notti del salame" al parco della Resistenza: stasera il concerto de I Bisunti, domani Le Cagne Pelose, oltre agli stand gastronomici (WhatsApp tel. 333-1943063).

All’oratorio di Castelnovo Sotto stasera gastronomia con la musica di "The Saint" con Zoe Tedeschi e i Piudeksè. Ad Albinea il festival "Sopra le righe" con letture e giochi in biblioteca, in centro a Scandiano oggi "I sabati delle meraviglie" con eventi per bambini.