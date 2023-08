Alla festa Pd si fa il pieno di risate Sul palco arriva Giacobazzi

C’è la comicità tra i protagonisti di stasera a "La Festa", al Campovolo di Reggio. Sul palco dell’Iren Green Park Arena, stasera alle 21,30 è atteso lo show di Giuseppe Giacobazzi, accompagnato dai suoi "friends". Informazioni e biglietti (28,75 euro compresa prevendita) su ticketone.

Uno spettacolo di comicità e divertimento con protagonista il celebre comico romagnolo Giuseppe Giacobazzi e i suoi amici. Lo spettacolo, promosso in collaborazione con Fuori Orario, promette al pubblico una serata ricca di risate e divertimento, con la partecipazione di ospiti speciali come Duilio Pizzocchi, Andrea Vasumi e Maria Pia Timo e Gianluca Impastato. Giocando con la sua abilità di coinvolgere il pubblico in ogni momento, Giacobazzi porta sul palco un mix perfetto di personaggi divertenti e stimolanti, creando uno spettacolo capace di far sorridere e riflettere allo stesso tempo. E’ ben nota la bravura di Giacobazzi nel gestire temi importanti in modo intelligente e divertente. Giuseppe Giacobazzi (al secolo Andrea Sasselli) ha debuttato sulla tv nazionale nel 2004 su Raidue nella sitcom "Tisana bum bum". Poi Zelig Off, fino ad arrivare a Zelig Circus, in prima serata su Canale 5. Nel 2012 ha vinto la prima edizione di "RiDiano", Festival della comicità di Diano Marina. Dal 2010 conduce con Duilio Pizzocchi un programma radiofonico, Il Mani-comico, che va in onda tutti i giorni su Radio Italia Anni 60 Emilia-Romagna. Nel novembre del 2021 torna ad esibirsi a Zelig. E’ nota pure la sua collaborazione, in forma di volontariato, con l’associazione reggiana Aut Aut, che combatte gli effetti dell’autismo.

Sempre stasera, a "La Festa", non manca la musica da vivo nell’area Piano bar, con ospiti i Popinga, una storica band nata nel 1999 composta da Tiziano Bellelli (voce, chitarre, sax), Leonardo Sgavetti (pianoforte, fisarmonica), Riccardo Sgavetti (basso, mandolino), Massimo De Matteis (batteria, percussioni). Sono musicisti uniti dalla passione per la canzone d’autore italiana attraverso una nuova chiave interpretativa.

Le canzoni italiane così cambiano latitudine (…e longitudine) e può capitare di sentire De Andrè immerso in una atmosfera brasiliana, Guccini da pub irlandese, Luigi Tenco perso tra i jazz club newyorkesi…

Antonio Lecci