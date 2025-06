Alla festa Riomania. Concerto dei Time Out tribute band degli 883

Alla festa Riomania, nel parco pubblico di Rio Saliceto, stasera l’animazione dell’area spettacoli è affidata al concerto dei Time Out, tribute band di Max Pezzali e 883. Il gruppo è nato nel 2007, ma solo due anni dopo arriva il successo a livello nazionale e non solo. Durante lo show vengono riproposti i più grandi successi degli 883, a partire dagli esordi con Mauro Repetto fino ad arrivare alle sue ultime hit da solista. Le gag durante il concerto, i cambi d’abito curati nel dettaglio, i supporti video sincronizzati con le canzoni, la possibilità di dedicare una canzone compilando un modulo direttamente sul sito e l’utilizzo di impianti professionali e di tecnici qualificati completano l’opera, non lasciando mai nulla al caso.