Alla Fiera di San Rocco il grande ritorno della sagra del cotechino

Torna nella Bassa una festa dedicata a uno dei pregiati prodotti tipici del territorio, oggi a partire da mezzogiorno al parco pubblico "Vecchi" di Boretto, in località San Rocco, in spazi coperti e riscaldati. Si tratta della sagra del Cotechino (Cotghen) che viene organizzata dal Comitato Fiera di San Rocco.

Il menù (con quota di partecipazione a 15 euro) prevede un antipasto misto con affettati, cotechino con purè, torte, vino e acqua. Per informazioni e prenotazioni: tel. 339-7844172 oppure 349-0642507.

Il Comitato della frazione già in passato ha organizzato simili eventi per la socializzazione della comunità locale, oltre che per scopi benefici e solidarietà. Gli stand sono allestiti in un’area pubblica attrezzata.