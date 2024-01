Alla Fieragricola tutte le novità di Argo Tractors

Parte da Fieragricola di Verona il 2024 fieristico di Argo Tractors, l’azienda con quartier generale a Fabbrico, produttore dei trattori a marchio Landini e McCormick, che espone alla celebre manifestazione di settore da oggi al 3 febbraio. "Argo Tractors sarà presente con entrambi i brand – annuncia Mario Danieli, country manager Italia – presentando a Fieragricola i trattori più all’avanguardia. E non poteva essere altrimenti, vista la consolidata partnership tra Landini e Verona che ci vede riporre ogni volta la massima fiducia in questo appuntamento. Porteremo i nostri prodotti di ultima generazione, sempre più tecnologici, con un design moderno e aggiornato su tutta la gamma che ha ottenuto premi nella recente Agritechnica. Grazie ad investimenti annuali del 5,5% del fatturato destinati a Ricerca e sviluppo, abbiamo ulteriormente implementato la tecnologia a bordo dei nostri trattori. I nostri marchi sono tra i pochissimi che includono di serie su tutte le principali gamme telemetria, telediagnosi e soluzioni di Farm Management. Senza dimenticare che la produzione dei trattori è al 100% orgogliosamente realizzata in Italia".