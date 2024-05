Alla fine entra in campo il campione del mondo

Sono serviti quasi undici mesi di attesa da quando è arrivato, ma finalmente abbiamo visto all’opera il più forte calciatore di questa Reggiana: Alessandro Nesta. Si scherza, ovviamente, però il mister si è divertito con la palla tra i piedi tra momenti esilaranti e giocate d’alta classe.

La squadra ieri si è trovata ai campi di via Agosti per un allenamento alternativo: grigliata in compagnia e momenti di relax e risate per chiudere col sorriso una stagione intensa e complicata, ma terminata col meritato obiettivo della permanenza in Serie B. A margine della mangiata diversi giocatori si sono cimentati in una partitella senza scarpe, sotto un gran sole e con l’unico intento di scherzare tutti insieme e divertirsi. Nel video pubblicato dai social dalla Reggiana emerge una cosa: Nesta non ha di certo perso lo smalto d’un tempo. Chiedere a Gondo, vittima di due grandi numeri del mister prima di tacco e poi con un colpo delicato d’esterno. Chiedere anche a Melegoni: se prima Nesta si divertiva con giocate da numero dieci, ecco poi una scivolata proprio su Melegoni per non perdere l’abitudine in memoria degli anni da extraterrestre della linea difensiva. Una piccola partitella atipica, e lo era già a partire dal portiere: tra i pali della porticina larga un metro o poco più c’era chi i portieri li ha allenati per tutto l’anno, ovvero il preparatore degli estremi difensori Marco Bizzarri.

Numeri, scivolate e anche qualche spalla-spalla conseguenza di risate, come quello tra Nesta e Vido. Tutto proprio come fosse (anzi, così è stato) una grigliata tra amici: lo certifica Pajac, che ha pubblicato il video dei momenti divertenti della partitella con scritto "Il gruppo" con a fianco un cuore. Kabashi ci ha fatto vedere la portata principale del giorno: carne in stile argentino cotta alla griglia. Tempo anche per foto da conservare: ricordiamo, infatti, che molti giocatori, per motivi contrattuali (prestiti, scadenze) l’anno prossimo non saranno a Reggio. E allora selfie per Portanova e Vido, col primo che rientrerà, almeno per il momento, al Genoa, mentre il secondo ha un altro anno di contratto con la Reggiana.

Maglia pittoresca per Gondo: divisa in stile nazionale del Messico con scritto alle spalle "El gondolier", ricordando il soprannome "gondoliere" che molti gli hanno affiancato (soprattutto dopo il gol vittoria nell’1-0 interno col Venezia del 22 ottobre, e i veneti di gondolieri se ne intendono). La società ha anche pubblicato le foto dello spogliatoio post derby di venerdì col Parma: tutti in piedi ad applaudire il discorso della società.