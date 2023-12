Alla Fontanesi aule ’vive’ per gli studenti

Ieri mattina, alla presenza dell’assessora alla scuola del Comune Raffaella Curioni e del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Paolo Bernardi, la dirigente Silvia Guglielmi e il suo staff della scuola secondaria di I° grado “Fontanesi” (IC Kennedy) hanno inaugurato in modo ufficiale una nuova organizzazione didattica ispirata al modello Dada (didattica per ambienti di apprendimento). Si tratta di un modello pedagogico e didattico nel quale gli studenti e le studentesse ogni due ore si spostano da un’aula tematica all’altra per svolgere le attività didattiche: il movimento e la presenza di due pause formative garantisce loro di affrontare gli apprendimenti con maggiore stimolo e concentrazione. Tutti gli spazi diventano ambienti vivi: l’Agorà, spazio per i laboratori teatrali e il Debate, l’aula Stem per le attività di carattere scientifico, l’aula Comfort per attività di rilassamento e le aule dei singoli docenti.