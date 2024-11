Alla gara Estate di San Martino trionfa la coppia Bucci-Baroc

La gara 9 vs 18 ha aperto il secondo fine settimana agonistico del mese di novembre al Matilde Golf. Giovanni Baroni è stato il migliore assoluto con 86 colpi mentre Lorenzo Montanari (31), Franco Nicotra (34) e Silvano Bovi (42) si sono imposti nelle tre categorie nette. Il giorno seguente è andata in scena la gara Estate di San Martino con la formula Louisiana a coppie. Luca Bucci e Federico Baroc hanno tenuto fede al pronostico imponendosi con un giro in 71 colpi, precedendo Domenico Vasapollo e Luca Vecchi Fossa col medesimo punteggio ma peggior parziale nelle ultime buche. Premiati nella categoria netta Andrea Oddi e Pietro Scarica (49) mentre Paolo Pizzetti e Daniela Battaglia (45) sono la miglior coppia mista.

A inizio mese invece grande festa per Fabiana Villa, titolare dell’azienda agricola Favilla che ha sponsorizzato la divertente louisiana a squadre di quattro giocatori. Gianluca Preti, Marco Chiossi, Cristian Monari e Andrea Gandolfi hanno vinto grazie a un giro in 68 colpi. Nella categoria netta successo ad Andrea Oddi, Pietro Scarica, Vittore Brambilla e Francesco Pazzoni (57). Miglior squadra mista quella di Fausto Spaggiari, Maria Luisa Pomponi, Daniela Cessanti ed Ennio Canterelli (53). Il giorno seguente Max Fornaciari ha vinto con 37 colpi l’Autostile Trophy, giocato sulla distanza di 12 buche. Lorenzo Montanari (17), Guido Chiesi (24) e Italina Cerioli (24) si sono imposti nelle tre categorie nette. Il Sonax Day ha completato il terzetto di gare. Giovanni Baroni e Stefano Ferri hanno vinto con 76 colpi mentre Cristian Monari e Gianluca Preti (43) si sono imposti nella categoria netta.

Andrea Ronchi