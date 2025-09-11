Alla Gelateria Alfieri l’ambito riconoscimento del Gambero Rosso

Un nuovo (l’ennesimo) riconoscimento per la Gelateria Alfieri, con sede storica in centro a San Martino in Rio, oltre che a Reggio, in via Gianna Giglioli Valle, dove di recente è stato aperto un nuovo punto vendita. Dopo l’Emilia Romagna Food Award arrivato alla fine dello scorso anno, ora giunge il riconoscimento di ’Gelaterie d’Italia 2025’ del Gambero Rosso. Grande soddisfazione per Lubka Nedeltcheva e il marito Maurizio Alfieri, gestori dell’attività artigianale, già noti per aver ricevuto altri riconoscimenti e menzioni speciali, anche di livello internazionale, confrontandosi con artigianali gelatai di comprovata esperienza.

La motivazione del riconoscimento è così illustrata dal Gambero Rosso: "A pochi metri dalla storica Rocca Estense, a San Martino in Rio, questo laboratorio artigianale parte da ingredienti di qualità per proporre un interessante mix fra classico e sperimentale, creando gusti originali in cui convivono prodotti del territorio con altri più esotici. Il tutto con un occhio di riguardo per il basso indice glicemico, uova e lattosio. Non mancano i vari nocciola, pistacchio, crema, fiordilatte, ma ecco anche il Cuizia con curcuma, sale di Cervia, pepe di Sichuan, granella di liquirizia aromatizzata alla menta, il Fresco fatto di crema soffice al limone di Sorrento variegata con salsa di fragole e crema di limone. O la Mandrisone, ovvero mandorla di Toritto al cocco con base agrumata, torta sbrisolona e variegato di passion fruit. Sempre con la mandola lo Slip Up, con anche pistacchio di Bronte, arancia sanguinella di Sicilia, croccante di mandorle e salsa di lampone delle colline reggiane".

a. le.