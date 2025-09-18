Alla Ghiara lo spettacolo anti-truffe

Andrà in scena domani, venerdì 19 settembre dalle ore 19 al chiostro della Ghiara “Truffati! Raggiri, truffe e altri inganni”, per contrastare i raggiri on line e telefonici. Lo spettacolo, a ingresso gratuito portato in scena dalla compagnia Teatro dei Sentieri, rientra nella campagna “Non siamo nati ieri” per prevenire e informare sul fenomeno delle truffe digitali e non, che colpiscono soprattutto anziani e persone fragili.

Obiettivo dello spettacolo è rafforzare il senso di sicurezza e contrastare il senso di vergogna e isolamento che vivono le vittime del raggiro, raccontando in forma teatrale il fenomeno, sulla traccia di episodi realmente avvenuti anche a Reggio Emilia e alternando momenti dolorosi a attimi di spensieratezza, all’interno del circuito narrativo. L’evento ha lo scopo di mettere in guardia i cittadini, attraverso una narrazione avvincente a curata dagi attori del Teatro dei Sentieri, Maria Antonietta Centoducati e Gianni Binelli, sensibilizzando il pubblico sui potenziali rischi e comportamenti da evitare, per tutelare la propria sicurezza. Lo spettacolo è stato richiesto dai tre gruppi di controllo di vicinato del centro, Occhio al Centro, Focus sul Centro e Tocci al Centro come base per sviluppare un’attività informativa con i propri componenti.

Sempre grazie alla campagna informativa “Non siamo nati ieri”, presentata lo scorso aprile, è possibile consultare sul sito del Comune di Reggio Emilia i consigli per difendersi da truffe telematiche, telefoniche o porta a porta. Tra le azioni principali del nuovo progetto l’implementazione dello Sportello Antitruffa a cura di Federconsumatori collocato nella sede di Federconsumatori, in via Bismantova 7, aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e da lunedì a giovedì dalle 15 alle 18. Telefono: 0522 – 433171; mail: info@federconsumatori.re.it.