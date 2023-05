Alla guida dopo un uso smodato di alcol, via la patente a un 50enne

Droga e alcol sulle strade: sette persone sono finite nei guai. I carabinieri della compagnia di Reggio l’altra notte hanno compiuto dei controlli stradali nella zona del comprensorio ceramico reggiano con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza sulle principali arterie.

I militari dell’Arma, nel corso dell’attività, hanno controllato 137 persone e 108 tra automezzi e motocicli nei posti di blocco lungo le strade di maggior traffico. Non sono mancate alcune contravvenzioni al codice della strada in prevalenza per violazioni delle norme di sicurezza stradale. I carabinieri hanno sorpreso un 50enne reggiano guidare dopo l’uso smodato di bevande alcoliche. Inevitabili i provvedimenti nei suoi confronti. All’uomo è stata infatti ritirata la patente ed è stato denunciato alla Procura reggiana per guida in stato d’ebbrezza.

Sei giovani automobilisti (un 18enne di Scandiano, due 20enni di Casalgrande, un 25enne, un 18enne e un 34enne di Scandiano) sono stati invece trovati in possesso di modiche quantità di droga. Complessivamente i militari dell’Arma hanno trovato venti grammi di hashish e due di marjuana. Trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico, saranno segnalati alla Prefettura di Reggio che potrà ritirare per la sospensione i documenti di guida ed espatrio.

