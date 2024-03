Alla guida senza patente: multa da 6.400 euro

Guidava l’auto senza assicurazione, patente e revisione: nei guai è finito un automobilista di origine straniera che dovrà pagare una multa d’oltre 6mila euro. Gli agenti della polizia locale di Rubiera dell’Unione Tresinaro Secchia nei giorni scorsi hanno fermato un’auto, sulla via Emilia a Rubiera, guidata da un uomo. Sono scattati i controlli del caso ed è poi emerso che il conducente circolava senza la patente. Ha infatti esibito un falso permesso internazionale di guida. La macchina era perfino priva dell’assicurazione. La polizia locale, nell’ambito dell’importante attività di verifica, hanno pure accertato che il mezzo aveva ‘saltato’ la revisione per ben cinque volte. Inevitabili dunque i provvedimenti del caso nei confronti dell’uomo al volante dell’auto. È stata emessa una multa per un importo complessivo di 6.400 euro. Il veicolo è stato sequestrato. L’uomo è stato anche denunciato per esibizione di atto falso. Il sindaco Emanuele Cavallaro ha ringraziato gli agenti della polizia locale, impegnati ogni giorno a monitorare le arterie del vasto territorio di propria competenza. "Il conducente – spiega il primo cittadino Cavallaro – aveva esibito un falso permesso internazionale di guida. Recentemente la polizia locale aveva proprio partecipato a un percorso formativo sui documenti falsi: il documento era infatti farlocco. Circolava anche senza assicurazione e revisione. Ringrazio i nostri agenti per questo lavoro paziente svolto. Levare certi veicoli dalla strada è fondamentale per la sicurezza di tutti".

Matteo Barca