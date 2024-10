Alla guida ubriachi o con droga nell’auto. Multe e denunce

In quattro sono stati sorpresi a guidare in stato di ebbrezza alcolica. E altri sei sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti, rischiando di vedersi sospesa la patente e gli altri documenti validi per l’espatrio. Sono i risultati di alcune ore di controlli stradali effettuati dai carabinieri reggiani nella zona della città capoluogo e dintorni. Ai posti di blocco sono state fermate 123 persone con verifiche pure su 113 tra auto e moto, sulle arterie viarie di maggior rilevanza sul territorio. I carabinieri hanno proceduto anche alla contestazione di alcune contravvenzioni al codice della strada, in prevalenza per violazioni delle norme di sicurezza come velocità, mancato corretto uso di cinture e cellulare alla guida. Un uomo di 52 anni abitante a Montecchio Emilia, un 57enne di Castelnovo Sotto, un 37enne di Bibbiano e un 48enne residente a Rolo sono stati sorpresi a guidare dopo aver bevuto un po’ troppi alcolici rispetto a quanto previsto dal massimo grado di alcolemia per potersi mettere al volante. A loro i carabinieri hanno ritirato le patenti di guida e proceduto alla denuncia alla Procura reggiana per guida in stato d’ebbrezza.

Sei giovani conducenti (un 21enne, un 18enne e un 24enne residenti a Reggio Emilia, un 19enne residente a Castelnovo Sotto, un 20enne e un 21enne residenti a Viano) sono stati invece trovati in possesso di sostanze stupefacenti, per uso personale: in totale 12 grammi di hashish, un grammo di marijuana, oltre a un grammo di cocaina.