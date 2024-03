Alla guida ubriachi o drogati: due giovani denunciati dall’Arma

Fine settimana di controlli stradali per i carabinieri.

Il bilancio è di due persone denunciate e quattro segnalate alla prefettura per uso di stupefacenti a fini personali.

Nei guai è finito un reggiano di 34 anni: è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico oltre il consentito; un coetaneo residente ad Albinea è invece stato denunciato. Coinvolto in un incidente stradale, si era messo al volante sotto l’effetto di alcolici e stupefacenti. Entrambe le loro patenti sono state ritirate. Quattro giovani con età compresa tra i 17 a i 22 anni sono stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti e per questo segnalati alla prefettura.