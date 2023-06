Alla guida ubriachi Via la patente

I carabinieri di Castelnovo Monti hanno sorpreso due conducenti alla guida dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: ad entrambi è stata ritirata la patente di guida procedendo alle sanzioni previste dalla legge. Altri due conducenti sono stati sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli sebbene sprovvisti della patente di guida di cui uno con auto senza copertura assicurativa: per loro maxi multa e sequestro delle auto.

Inoltre altri due giovani sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico ed ora rischiano la sospensione della patente e dei relativi documenti di espatrio. Questo è il bilancio dei serrati controlli stradali fatti dai carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti che nel weekend appena trascorso hanno eseguito diversi posti di blocco. In tutto i Carabinieri hanno controllato 124 persone e 103 tra automezzi, ciclomotori e motocicli nei posti di blocco eseguiti nelle strade di maggior traffico.

s.b.