Alla guida ubriaco, fugge ai carabinieri: inseguito e denunciato

E’ finito nei guai un uomo di 34 anni, residente a Novellara, incappato in un accertamento svolto dai carabinieri, nel Parmense. L’altra notte i militari dell’Arma, in servizio di controllo, hanno notato un’autovettura ferma praticamente sulla carreggiata, davanti a una stazione di servizio. La vettura era ferma con il motore avviato. A bordo c’era il conducente, addormentato al volante. Svegliato e invitato a parcheggiare per consentire il controllo, invece di seguire le indicazioni dei carabinieri, l’uomo ha ingranato la marcia ed è partito a forte velocità, probabilmente ben sapendo quale sarebbe stato l’esito dell’accertamento. A quel punto si è sviluppato un lungo inseguimento, a forte velocità, in piena notte, che è proseguito fino a Torrile, nel parcheggio di un bar. In evidente stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche, il 34enne è stato condotto in caserma e sottoposto al test con l’etilometro: è risultato un tasso alcolemico di oltre quattro volte il massimo consentito per poter guidare. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, con l’aggiunta del ritiro della patente.