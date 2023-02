Alla Luc si studia la narrativa di Leonardo Sciascia

Proseguono le lezioni della Luc (Libera università del Crostolo) dedicate alla letteratura.

Oggi alle 16 all’aula Manodori dell’Università di Reggio, in viale Allegri, l’intervento di Valerio Cappozzo su "Gli antichi a questa luce non risero", le origini della narrativa di Leonardo Sciascia, in cui ci sono le favole greche, la poesia spagnola, il Settecento francese e il realismo siciliano. Con una ricostruzione biografica dell’autore, letture e cinematografia, si definisce la narrativa investigativa di Sciascia.