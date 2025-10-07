Alla messa in prova dopo un accoltellamento: il reato si estingue

Aveva accoltellato al braccio un giovane nell’azienda ceramica ’Keope’ di Casalgrande. Per quest’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio del 5 giugno 2024, Elton Gaci, un 30enne residente a Sassuolo (Modena), di origine albanese così come gli altri due coinvolti, era finito in manette per lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti a offendere. In dicembre Gaci, difeso dall’avvocato Giuseppe Caldarola, era stato ammesso ai lavori di pubblica utilità per sette mesi: visto l’esito positivo della messa alla prova, ieri il giudice Sarah Iusto ha dichiarato estinto il reato. Allora tra due fratelli albanesi residenti a Pavullo e il 30enne era sorto un litigio, pare sui tempi troppo lunghi per fare carburante. I tre avevano un contratto di somministrazione con una società che fornisce servizi alla ditta casalgrandese. Uno dei fratelli aveva discusso col 30enne, poi era sopraggiunto l’altro e la situazione era degenerata. Gaci aveva estratto il coltello che teneva per la pausa pranzo e colpito un 44enne albanese al braccio procurandogli un lungo taglio.

I carabinieri di Scandiano erano risaliti a Gaci trovando l’arma bianca nella sua cucina. In questi mesi Gaci ha fatto lavori utili allo ’Stradello’ di Scandiano: "Il mio assistito ha avuto una lettera di complimenti dalla cooperativa, ha versato un risarcimento ai figli orfani dei carabinieri e il giudice ha apprezzato il suo percorso e la sua costante presenza in aula – spiega l’avvocato Caldarola –. Da allora non ha più avuto problemi con la giustizia, lavora e appare inserito".

al. cod.